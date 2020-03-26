В ВОЗ сочли преждевременным введение жесткого карантина в России

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Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что пока жесткий карантин в России и Москве не является необходимой мерой, если люди будут соблюдать дисциплину и установленные властями правила.

"Если Россия и Москва могут соблюдать самодисциплину, будет гораздо легче пройти через этот период без тяжелых карантинов, когда вирус угрожает всем. Если будет нужно, уверена, и эта мера будет применена. Но на этот момент кажется, что она еще не нужна", - сказала Вуйнович на пресс-конференции в российской столице в четверг.

Она отметила, что доверяет федеральным и московским властям, которые справляются с ситуацией, "меры, которые принимает Россия, очень правильные, Россия находится на шаг впереди".

Вуйнович сказала, что пока никто не может дать прогнозов по времени окончания пандемии и ограничительных мер: "Никто не знает, когда закончится. Я не Нострадамус. Чем лучше мы сможем соблюдать правила, тем быстрее вирус уйдет".

Также она призвала проявить терпение тем, у кого откладывается плановое лечение из-за ситуации с пандемией: "Мы дадим рекомендации. Но все будет зависеть от конкретного врача, мы не можем подключаться в каждом отдельном случае, должны решать те, кто хорошо знают обстоятельства". Однако "неотложную помощь никто не отменяет", подчеркнула представитель ВОЗ.

Президент РФ Владимир Путин объявил грядущую рабочую неделю (с 30 марта по 3 апреля) выходной с сохранением заработной платы. Такое решение было принято для борьбы с распространением COVID-19. Глава государства призвал россиян соблюдать все рекомендации медиков, проявить ответственность в связи с коронавирусом и побыть дома.