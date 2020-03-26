Власти Петербурга запретили с 28 марта по 5 апреля посещать храмы

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга запретили посещение религиозных организаций с 28 марта по 5 апреля, следует из постановления, опубликованного в четверг на сайте Смольного.

Запрещено "посещение физическими лицами объектов (территорий) религиозных организаций, за исключением служителей и религиозного персонала указанных религиозных организаций", говорится в документе.

В тот же период в Петербурге будет приостановлена деятельность предприятий общественного питания, за исключением заказов доставки на дом, на предприятия или в номера гостиниц. Также приостанавливается работа объектов розничной торговли. Исключение составят аптеки, АЗС, торговые точки, продающие продовольственные или непродовольственные товары первой необходимости. Кроме того, приостанавливается представление услуг, предполагающих очное присутствие физлица. В этом положении также есть исключения.

На неделю вводится запрет на посещение парков, садов, скверов, приостанавливается предоставление государственных и муниципальных услуг не в электронной форме, перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электротранспортом. На этот период приостанавливается действие льготных и бесплатных проездных билетов для обучающихся и пенсионеров.

До 30 апреля запрещается доступ посетителей "в объекты, предназначенные для развлечения и досуга, в том числе ночные кабаре и клубы, детские игровые комнаты, развлекательные центры". Кроме того, решением городского правительства запрещается "курение с использованием кальянов в местах, которые предназначены только для использования курительных принадлежностей". Также приостанавливается проведение в Санкт-Петербурге любых досуговых и торжественных мероприятий с очным присутствием, а также оказание соответствующих услуг.