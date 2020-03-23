Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

РПЦ призвала пожилых людей приходить в храмы только ради причастия

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион обратился к пожилым верующим с просьбой воздержаться от посещения храма в период пандемии коронавируса, за исключением тех дней, когда есть планы причаститься.

Пандемия коронавируса

"А если вы просто хотите помолиться вместе с церковной общиной, то воспользуйтесь электронными средствами связи и смотрите трансляцию богослужения", - сказал митрополит после службы в храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" на Большой Ордынке в Москве, подчеркнув, что это временная мера.

Он также посоветовал в период Великого поста и в связи с угрозой заражения максимально сократить круг общения, в том числе, переносить на более позднее время совместное празднование дней рождения и других памятных дат, меньше ездить в метро, не здороваться за руку, не целоваться при встрече, соблюдать дистанцию при разговоре.

"Не бойтесь этим кого-либо обидеть", - сказал митрополит. Архиерей призвал молиться о том, чтобы "как можно скорее закончился этот период испытаний".

Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин призвал пожилых людей в столице соблюдать домашний режим. Позднее премьер Михаил Мишустин посоветовал главам субъектов РФ последовать примеру Собянина и выпустить аналогичные рекомендации для пожилых россиян в своих регионах.

РПЦ Митрополит Иларион

Новости по теме

Новости

Счетная палата до 1 июня отменила новые проверки на фоне коронавируса

Ставропольский врач с коронавирусом стала фигуранткой дела о халатности

Ставропольский врач с коронавирусом стала фигуранткой дела о халатности

ФСБ задержала двух студентов, планировавших нападение на учебное заведение на Сахалине

ФСБ задержала двух студентов, планировавших нападение на учебное заведение на Сахалине

Перевозчики попросили правительство отменить "Платон"

Правительство включило "ИКЕА" и "Вкусвилл" в перечень системообразующих предприятий

Правительство включило "ИКЕА" и "Вкусвилл" в перечень системообразующих предприятий

Источники сообщили о скорой отставке главы Роскомнадзора

Источники сообщили о скорой отставке главы Роскомнадзора

Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России

В Кремле заявили, что призыв оставаться дома на Путина не распространяется

Для россиян на изоляции запустили портал "все.онлайн" с цифровыми сервисами

Для россиян на изоляции запустили портал "все.онлайн" с цифровыми сервисами

Гуанчжоу отказался от гуманитарной помощи Урала в связи с коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');