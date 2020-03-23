РПЦ призвала пожилых людей приходить в храмы только ради причастия

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион обратился к пожилым верующим с просьбой воздержаться от посещения храма в период пандемии коронавируса, за исключением тех дней, когда есть планы причаститься.

"А если вы просто хотите помолиться вместе с церковной общиной, то воспользуйтесь электронными средствами связи и смотрите трансляцию богослужения", - сказал митрополит после службы в храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" на Большой Ордынке в Москве, подчеркнув, что это временная мера.

Он также посоветовал в период Великого поста и в связи с угрозой заражения максимально сократить круг общения, в том числе, переносить на более позднее время совместное празднование дней рождения и других памятных дат, меньше ездить в метро, не здороваться за руку, не целоваться при встрече, соблюдать дистанцию при разговоре.

"Не бойтесь этим кого-либо обидеть", - сказал митрополит. Архиерей призвал молиться о том, чтобы "как можно скорее закончился этот период испытаний".

Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин призвал пожилых людей в столице соблюдать домашний режим. Позднее премьер Михаил Мишустин посоветовал главам субъектов РФ последовать примеру Собянина и выпустить аналогичные рекомендации для пожилых россиян в своих регионах.