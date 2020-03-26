РПЦ сочла противоречащим Конституции запрет на посещение храмов в Петербурге

Оспаривать решение петербургских властей там пока не планируют

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) выступила с критикой распоряжения властей Петербурга запретить посещение храмов в связи с угрозой заражения коронавирусом.

"Конституция России относит право на свободу совести к числу неотъемлемых прав человека и гражданина. Такие права, согласно Основному закону и закону о свободе совести, могут быть ограничены только федеральным законом, но не актами субъектов РФ. Поэтому можно сделать вывод, что тот акт, который был принят в Санкт-Петербурге, не соответствует Конституции", - заявила игумения "Интерфаксу" в четверг.

Отвечая на вопрос, планирует ли Церковь оспорить распоряжение питерских властей, представитель патриархии заявила: "Таких планов у нас на сегодня нет".

При этом игумения отметила, что данное решение руководства Петербурга касается не Церкви, а граждан и их прав, так как "никоим образом не регламентирует возможности религиозных организаций совершать богослужения".

Как сообщалось, в четверг власти Петербурга запретили посещение религиозных организаций с 28 марта по 5 апреля. Исключение сделано для "служителей и религиозного персонала" этих организаций.