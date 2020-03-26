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При взрыве газа в доме в Магнитогорске погибли два человека

При взрыве газа в доме в Магнитогорске погибли два человека
Фото: Андрей Ос/ТАСС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Два человека обнаружены погибшими при пожаре в Магнитогорске, были эвакуированы 27 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"В 17:42 поступило сообщение о том, что по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, улица Доменщиков, д. 19 произошел пожар в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома, с последующим горением в шести квартирах на 3 и 4 этажах",- заявили в ведомстве.

По данным пресс-службы, эвакуированы 27 человек.

"При пожаре в доме обнаружено двое погибших. Разрушений несущих конструкций дома, предварительно, нет",- добавили в МЧС.

Как отмечается, огонь уже потушен.

Ране осведомленный источник сообщил, что два человека, по предварительной информации, погибли в результате взрыва газа в квартире на втором этаже в пятиэтажке.

Собеседник агентства уточнил, что огонь охватил балконы шести квартир. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

Правоохранительные органы не рассматривают криминальную причину пожара в пятиэтажном доме в Магнитогорске. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ.

"Это чисто бытовое происшествие, ничего криминального здесь нет. Сотрудники правоохранительных органов задействованы в оцеплении, чтобы не допустить пострадавших на пожаре. Сотрудники ФСБ не привлекаются. На месте работает МЧС", - сказал собеседник агентства.

Магнитогорск

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