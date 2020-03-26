Взрыв газа произошел в жилом доме в Магнитогорске

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В жилом многоэтажном доме в Магнитогорске произошел взрыв газа, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Магнитогорск, взрыв газовоздушной смеси в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома, с последующим горением в четырех квартирах на втором и третьем этажах", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по предварительной информации пострадавших нет.

Экстренные службы локализуют возгорание, вызванное взрывом. "Пожар третьего ранга, проводится тушение", - добавил источник.

31 декабря 2018 года в результате взрыва газа обрушился один из подъездов 10-этажного жилого дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске. Погибли 39 человек.

В конце декабря 2019 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что причиной взрыва дома в Магнитогорске в 2018 году был газ, слухи о теракте не стоят обсуждения.

"Экспертная информация свидетельствует о том, что подобные слухи являются ничем, кроме слухов, и не соответствуют действительности. Причиной этого взрыва, трагедии стал взрыв газа. Здесь нет никаких новых элементов, здесь даже нет темы вообще для обсуждения", - сказал тогда Песков.

Так Песков по просьбе журналистов в ходе общения с ними прокомментировал тогда сообщения о том, что некоторые местные жители в Магнитогорске считают, что причиной взрыва стал теракт.