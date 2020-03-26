Взрыв баллона с газом назвали основной версией причины ЧП в доме в Магнитогорске

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Основной версией взрыва в квартире дома в Магнитогорске, по предварительным данным, является взрыв бытового газа, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Пока основная версия заключается в том, что это был взрыв баллона. Есть свидетели, которые видели, как в квартиру заносили газовый баллон", - сказал губернатор журналистам.

Он также уточнил, что есть свидетели, слышавшие взрыв перед началом пожара.

"Потом пламя со второго этажа быстро распространилось наверх. Все спасательные службы приехали быстро", - отметил губернатор.

По его сведениям, на месте обнаружено двое погибших.

"Один ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в детскую больницу, рассматриваем возможность его транспортировки санитарной авиацией в Челябинск", - уточнил Текслер.

По его данным, жители размещаются в гостиницах. Рядом в школе организован штаб, все службы мобилизованы, выставлены наряды полиции для охраны имущества жителей.

"Пострадавшим будет компенсирован имущественный ущерб в зависимости от тяжести последствий, будут приняты индивидуальные решения помощи пострадавшим и по погибшим", - отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что на месте взрыва найден сгоревший газовый баллон.

В четверг в 19:37 поступила информация о возгорании на втором этаже многоквартирного дома по улице Доменщиков, 19. Огонь перекинулся и на другие этажи, в настоящий момент пожар потушен. В результате ЧП, по одним данным, погибли два человека, по другим - три, двое госпитализированы. Был эвакуирован 31 человек.