Мэр Магнитогорска сообщил о трех погибших при взрыве газа в пятиэтажке

По данным регионального Минздрава, среди пострадавших два ребенка

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - После взрыва газа в квартире жилого дома, по предварительной информации, три человека погибли и двое пострадали, сообщил глава Магнитогорска Сергей Бердников журналистам в четверг.

Ранее сообщалось о двух погибших.

"В квартире, где был взрыв, находилось три человека. Предварительно, погибли два жителя этой квартиры и кто третий, еще не ясно. Бабушка и ребенок с травмами доставлены в больницу", - сказал Бердников.

Мэр добавил: "Вся информация (о погибших и пострадавших) сейчас уточняется, никто не пропал, никого не разыскивают".

По его сведениям, накануне взрыва в квартире проходил ремонт. "Предварительно, в квартире проходил ремонт, устанавливали натяжные потолки... Это точно был взрыв газа, окна выбиты, видимых нарушений конструкций нет. Огонь распространился на все пять этажей", - рассказал мэр.

Он уточнил, что решается вопрос об отселении людей в гостиницы, создан оперативный штаб.

В свою очередь пресс-служба регионального Минздрава уточняет, что в Магнитогорск выехали врачи детской областной больницы.

"Сформированы и выехали на место происшествия две бригады врачей от областной детской клинической больницы: это мультидисциплинарные бригады, состоящие из анестезиолога-реаниматолога, хирурга, травматолога и комбустиолога (врач по лечению ожогов - ИФ). Пока среди пострадавших два ребенка", - отмечает пресс-служба.

По предварительной информации, в 19:37 на пульт единой дежурно-диспетчерской службы Магнитогорска поступила информация о возгорании на втором этаже многоквартирного дома по улице Доменщиков, 19. Огонь перекинулся и на другие этажи, в настоящий момент пожар потушен. Был эвакуирован 31 человек.