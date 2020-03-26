Власти Магнитогорска уточнили, что при взрыве газа погибли женщина и подросток

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Установлено, что при взрыве газа в доме в Магнитогорске Челябинской области погибли женщина и подросток, сообщает пресс-служба губернатора области в четверг.

"На текущий момент известно, что в результате происшествия в Магнитогорске погибли женщина и подросток 2006 года рождения. Ребёнок 2018 года рождения в крайне тяжелом состоянии находится в детской городской больнице. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников ранее сообщил о трех погибших при взрыве газа в пятиэтажке. "В квартире, где был взрыв, находилось три человека. Предварительно, погибли два жителя этой квартиры и кто третий, еще не ясно. Бабушка и ребенок с травмами доставлены в больницу", - сказал Бердников.

По данным властей, в доме продолжают работать аварийно-спасательные службы.

По данным властей, в больницу доставлены бабушка и ребенок, а по сведениям регионального Минздрава - двое детей.

По предварительной информации, в 19:37 на пульт единой дежурно-диспетчерской службы Магнитогорска поступила информация о возгорании на втором этаже многоквартирного дома по улице Доменщиков, 19. Огонь перекинулся и на другие этажи, в настоящий момент пожар потушен. Был эвакуирован 31 человек.