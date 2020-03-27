Прибыль китайских промышленников упала в январе-феврале более чем на треть

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В первые два месяца 2020 года прибыль промышленных предприятий Китая составила 410,7 млрд юаней ($58,7 млрд), сократившись из-за коронавирусной инфекции на 38,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщило Государственное статистическое управление КНР в пятницу.

В целом в горнодобывающей промышленности прибыль предприятий снизилась на 21,1%, перерабатывающей - на 42,7%, электроэнергетике - на 23,2%, предприятий по производству компьютеров и средств связи - на 87%, в автомобилестроении - на 79,6% в производстве электрооборудования - на 68,2%, в химическом производстве - на 66,4%, в угледобыче и обогащении угля - на 62,3%, в черной металлургии - на 34,4%. В сфере переработки нефти, угля и других видов топлива зафиксирован убыток.

В то же время отмечен рост прибыли в таких отраслях, как цветная металлургия (рост на 28,3%), нефтегазовая добывающая промышленность (рост на 23,7%).

В китайской провинции Ухань в декабре началась вспышка заболевания, вызываемого ранее неизвестным типом коронавируса. Пик заболевания пришелся на январь и февраль этого года, когда из-за карантина была остановлена работа многих предприятий страны. Заболевание с тех распространилось по всему миру и переросло в пандемию, накануне число инфицированных превысило полмиллиона. В Китае же вспышка пошла на спад: за последние сутки 54 из 55 новых случаев COVID-19 были выявлены у людей, прибывших из-за рубежа.