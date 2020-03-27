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В "Северстали" обнаружен первый заболевший коронавирусом

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В компании "Северсталь" зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

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"Диагноз подтвержден у нашего сотрудника в Череповце по результатам проведенного теста на коронавирус. Информацию об этом мы получили утром сегодня, 27 марта. Заболевший сотрудник изолирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь,- сообщила пресс-служба "Северстали"

"Это один из сотрудников "Северстали", который приехал из Москвы в командировку в Череповец, и его жена. Круг контактов заразившихся определен, они изолированы, проводятся тесты. Пострадавший не контактировал напрямую с производственным персоналом", - добавили в компании.

Северсталь Череповец Москва

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