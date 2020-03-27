"ФосАгро" потребовало ввести срочный карантин в городах присутствия компании

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Гендиректор "ФосАгро" Андрей Гурьев требует срочно ввести жесткий карантин, близкий к чрезвычайной ситуации, в городах присутствия компании - Кировске, Апатитах, Череповце, Балакове, Волхове, а также в портах Ленинградской и Мурманской областей, сообщила пресс-служба компании.

Он назвал это единственно верным решением властей регионов. По его словам, это позволит "снизить риски дальнейшего распространения инфекции по цепной реакции и обеспечить бесперебойную работу системообразующих, критически важных для экономики страны предприятий и дать необходимый опыт для повсеместного распространения подобных регламентов".

Предприятия "ФосАгро" с производством непрерывного цикл подготовили меры для выполнения обязательств по обеспечению сельхозпроизводителей минеральными удобрениями и по экспортным контрактам.

На предприятиях группы "созданы необходимые резервные запасы сырья, которые, в случае введения даже самых жестких ограничительных мер, позволят в течение двух недель обеспечивать по текущим контрактам бесперебойные поставки продукции на внутренний рынок. В связи с их значимостью для обеспечения продовольственной безопасности страны разработаны производственные регламенты на случай любого развития эпидемиологической ситуации", подчеркнули в пресс-службе компании.

В "ФосАгро" сейчас отменили командировки, в том числе по России, а сотрудники получили рекомендацию воздержаться от личных поездок в другие населенные пункты.

"ФосАгро" приступила к закупкам для медицинских учреждений в городах своего присутствия оборудования и средств защиты для борьбы с коронавирусом. Кроме того, компания вместе с РФПИ начала применять экспресс-тесты на коронавирус в Кировске и Аптитах, где живут сотрудники горнодобывающего филиала.

"Помимо мер профилактики компания остановила работу своего горнолыжного комплекса в Хибинах, подготовив его гостиничный фонд для обсервации граждан с подозрением на коронавирус", - отметили в пресс-службе "ФосАгро".

Решение о введении карантина в Кировске и Апатитах будет принято в течение сегодняшнего дня, сказал утром в пятницу губернатор Мурманской областиАндрей Чибис. По данным оперштаба, житель Апатитов, который вернулся с Кубы с предварительно положительным анализом на коронавирус, дал "четыре предварительно положительных случая". Уже установлено, что в контактный круг с ним вошел 191 человек.

"ФосАгро" - один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. В группу входят АО "Апатит" в Череповце (Вологодская область), его филиалы в Кировске (Мурманская область) и Балаково (Саратовская область), а также АО "Метахим" (Ленинградская область).