У сотрудницы одной из петербургских структур "Росатома" нашли коронавирус

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - У сотрудницы "дочки" ГК "Росатом" выявлен коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в госкорпорации.

В госкорпорации на запрос "Интерфакса" сообщили, что у сотрудницы компании "Турбинные технологии ААЭМ", расположенной в Петербурге, после поездки за границу в отпуск был выявлен коронавирус.

Она изолирована, получает профессиональную медпомощь в лечебном учреждении, чувствует себя нормально, отметили в "Росатом".

"В офисе самой компании проведены все необходимые санитарно-гигиенические мероприятия, все контактировавшие с заболевшей сотрудники выведены в карантин и продолжают работу в удаленном режиме. Остальные сотрудники продолжают свою деятельность на рабочих местах", - отметили в госкорпорации.

По данным федерального оперштаба по борьбе с заболеванием, общее количество зараженных в России достигло 199.