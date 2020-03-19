У сотрудницы одной из петербургских структур "Росатома" нашли коронавирус
Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - У сотрудницы "дочки" ГК "Росатом" выявлен коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в госкорпорации.
В госкорпорации на запрос "Интерфакса" сообщили, что у сотрудницы компании "Турбинные технологии ААЭМ", расположенной в Петербурге, после поездки за границу в отпуск был выявлен коронавирус.
Она изолирована, получает профессиональную медпомощь в лечебном учреждении, чувствует себя нормально, отметили в "Росатом".
"В офисе самой компании проведены все необходимые санитарно-гигиенические мероприятия, все контактировавшие с заболевшей сотрудники выведены в карантин и продолжают работу в удаленном режиме. Остальные сотрудники продолжают свою деятельность на рабочих местах", - отметили в госкорпорации.
По данным федерального оперштаба по борьбе с заболеванием, общее количество зараженных в России достигло 199.
ООО "Турбинные технологии ААЭМ" - СП машиностроительного дивизиона "Росатома" - АО "Атомэнергомаш" и General Electric. Совместное предприятие было создано в 2007 году для комплектации машинных залов АЭС российского дизайна. В портфеле заказов этой структуры - поставка оборудования для АЭС "Аккую" (Турция), АЭС "Ханхикиви-1" (Финляндия), АЭС "Эль-Дабаа" (Египет) и АЭС "Пакш" (Венгрия).