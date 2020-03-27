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Эпидемиолог Роспотребнадзора призвала не водить детей на детские площадки

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Во время роста случаев заражения коронавирусом в России лучше не водить ребенка гулять в места, где много других детей - в частности, на детские площадки, заявила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологи Роспотребнадзора, врач-инфекционист Татьяна Руженцова.

Пандемия коронавируса

"Если очень тяжело, допустим, ребенку сидеть дома, то выйти погулять можно, но только в тех местах, где нет других детей, где не будет общения, где нет вероятности подхватить эту инфекцию", - сказала Руженцова в телефонном интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

По ее словам, наиболее подходящие детские площадки - это те, которые находятся рядом с загородным домом или на приусадебном участке, где ребенок может находиться один с семьей без риска ненужных контактов.

Тем россиянам, кто планирует выйти на улицу, Руженцова рекомендовала надеть маску сразу перед выходом из дома, а после возвращения домой не только тщательно вымыть и обработать антисептиком руки, но и умыться и прополоскать нос и рот. Причем сначала рекомендуется обработать руки антисептиком, а потом снимать одежду.

Ранее в марте сообщалось, что группа исследователей из США и Китая пришла к выводу, что риск заражения новым типом коронавируса COVID-19 у детей - примерно такой же, как и у взрослых.

Эпидемия одиночества

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Роспотребнадзор Татьяна Руженцова

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