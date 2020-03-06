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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:01

Ученые выяснили, что дети и взрослые одинаково рискуют заразиться COVID-19

Ученые выяснили, что дети и взрослые одинаково рискуют заразиться COVID-19
Фото: Reuters

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Группа международных исследователей пришла к выводу, что риск заражения новым типом коронавируса COVID-19 у детей - примерно такой же, как и у взрослых, сообщают китайские СМИ.

Специалисты в ходе исследования проанализировали данные по коронавирусу, собранные в южно-китайском городе Шэньчжэнь, которые показали, что нет существенной разницы между показателями заболеваемости COVID-19 среди детей младше 10 лет и остального населения.

В научном исследовании принимали участие эпидемиологи из Университета Джонса Хопкинса города Балтимор (США), Центра по контролю и профилактики заболеваний города Шеньчжень, филиала Харбинского политехнического университета в Шеньчжене (КНР).

Исследования прошли в Шеньчжень. Специалисты изучали не только инфицированных пациентов (391 человек), но и тех, кто тесно контактировал с ними (1 286 человек). В ходе исследования они выявили, что в группе, контактировавшей с заболевшими, заразилось вирусом 7% детей до 10 лет, а подтвержденные случаи заболевания у взрослых составили 8%. Таким образом, показатели практически идентичные.

"Возможно, это первые точные доказательства того, что дети так же легко могут заразиться новым типом коронавируса COVID-19, как и взрослые", - считает эпидемиолог-инфекционист Гонконгского университета Бен Коулинг.

Ранее ряд западных экспертов утверждал, что дети менее подвержены заражению новым коронавирусом, чем взрослые, тогда как в особой группе риска - пожилые люди.

Общее число зараженных COVID-19 в мире составило почти 98 тыс. человек. При этом на Китай приходится 80,5 тыс. подтвержденных случаев заболевания. Более 3,3 тыс. скончались.

COVID-19 Китай Шэньчжэнь

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