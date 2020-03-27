В РФ аннулируют поданные через "мобильный избиратель" заявления на голосование по Конституции

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Центризбирком РФ скорректировал план по подготовке к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию в связи с переносом его даты, в частности, комиссия решила аннулировать уже поданные через систему "мобильный избиратель" заявления.

"Предлагается не только прекратить прием заявлений, предлагается все поданные заявления аннулировать. Через определенное время, когда будет назначена новая дата голосования, у людей могут серьезным образом измениться обстоятельства (из-за которых они раньше не могли прийти на свой участок - ИФ). Когда будет объявлена новая дата, все заново их подадут", - сказала на заседании комиссии в пятницу глава ЦИК Элла Памфилова.

Прием заявлений на голосование через "мобильный избиратель" начался 25 марта. По словам Памфиловой, за эти дни подать заявления успели несколько тысяч человек.

"Все граждане, заявления которых аннулированы, будут предупреждены избирательными комиссиями, многофункциональными центрами, а также средствами ЕПГУ (портала госуслуг - ИФ). Также их проинформируют о возобновлении подачи заявлений", - отметила Памфилова.

Ранее президент РФ объявил о переносе общероссийского голосования с 22 апреля в связи с коронавирусом.

Система "мобильный избиратель" заменила на федеральных и региональных выборах систему открепительных удостоверений и досрочного голосования в помещениях комиссий. Она дает возможность проголосовать в пределах своего избирательного округа вне зависимости от места регистрации, если заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.