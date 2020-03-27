Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:20Заразились
на 27.03В России 1 036+196В мире 529 591+61 997

Данные "Левада-центра" про отношение россиян к новому сроку Путина не совпали с данными Кремля

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Опрос "Левада-центра", который показал, что меньше половины россиян (48%) одобряют "обнуление" президентских сроков Владимира Путина, не соответствует социологическим данным, которые есть у Кремля, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Изменение Конституции

По его словам, в Кремле фиксируют все опросы, но он с исследованием "Левады" в деталях не ознакомился и не знает, какая выборка и какие были вопросы.

Как сообщили "Ведомости", опрос "Левада-центра" показал, что поправку в Конституцию, которая дает право Владимиру Путину выдвинуться еще на два президентских срока, одобряют 48% респондентов, не одобряют - 47%. При этом 46% опрошенных хотели бы видеть Путина в качестве президента после 2024-го года, а 40% респондентов этого не хотят.

10 марта депутат-единоросс Валентина Терешкова предложила внести в Конституцию поправку, которая даст действующему президенту право участвовать в новых выборах главы государства после того, как Основной закон будет изменен. Она объяснила это интересами общества. Поправка была включена в конституционный законопроект "с голоса".

Закон о поправках одобрили Госдума, Совет Федерации, заксобрания всех регионов, а Конституционный суд не нашел в нем ничего незаконного. Владимир Путин его подписал. Осталось провести всероссийское голосование по пакету поправок.

Владимир Путин Дмитрий Песков Левада-центр Валентина Тершекова Конституция

Новости по теме

Новости

Старт основной волны ЕГЭ перенесен с 25 мая на 8 июня

Старт основной волны ЕГЭ перенесен с 25 мая на 8 июня

Сотрудник администрации президента РФ заразился коронавирусом

Сотрудник администрации президента РФ заразился коронавирусом

Мишустин счел необходимым ввести по всей стране ограничения, уже принятые в Москве

ФСБ задержала сторонника "Исламского государства", готовившего теракт в Краснодаре

Гостиницы, санатории и детские лагеря в России остановят прием гостей до 1 июня

Гостиницы, санатории и детские лагеря в России остановят прием гостей до 1 июня

В Минздраве анонсировали регистрацию новых систем тестирования на коронавирус

ВЦИОМ обнаружил ажиотаж с закупкой гречки преимущественно в интернете

ВЦИОМ обнаружил ажиотаж с закупкой гречки преимущественно в интернете

Главный эпидемиолог Минздрава спрогнозировал спад активности COVID-19 к началу мая

Главный эпидемиолог Минздрава спрогнозировал спад активности COVID-19 к началу мая

В Минобороны заявили о круглосуточном строительстве 16 модульных медцентров

Пандемия коронавируса

В России число случаев COVID-19 выросло до 1036

В России число случаев COVID-19 выросло до 1036
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');