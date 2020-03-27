Данные "Левада-центра" про отношение россиян к новому сроку Путина не совпали с данными Кремля

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Опрос "Левада-центра", который показал, что меньше половины россиян (48%) одобряют "обнуление" президентских сроков Владимира Путина, не соответствует социологическим данным, которые есть у Кремля, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле фиксируют все опросы, но он с исследованием "Левады" в деталях не ознакомился и не знает, какая выборка и какие были вопросы.

Как сообщили "Ведомости", опрос "Левада-центра" показал, что поправку в Конституцию, которая дает право Владимиру Путину выдвинуться еще на два президентских срока, одобряют 48% респондентов, не одобряют - 47%. При этом 46% опрошенных хотели бы видеть Путина в качестве президента после 2024-го года, а 40% респондентов этого не хотят.

10 марта депутат-единоросс Валентина Терешкова предложила внести в Конституцию поправку, которая даст действующему президенту право участвовать в новых выборах главы государства после того, как Основной закон будет изменен. Она объяснила это интересами общества. Поправка была включена в конституционный законопроект "с голоса".

Закон о поправках одобрили Госдума, Совет Федерации, заксобрания всех регионов, а Конституционный суд не нашел в нем ничего незаконного. Владимир Путин его подписал. Осталось провести всероссийское голосование по пакету поправок.