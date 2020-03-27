Старт основной волны ЕГЭ перенесен с 25 мая на 8 июня

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о переносе старта основной кампании единых государственных экзаменов с 25 мая на 8 июня в связи с коронавирусом.

Экзамены для 9 классов начнутся с 9 июня. "Соответственно сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время", - заявил глава Минпросвещения, которого цитируют в пресс-службе ведомства.

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