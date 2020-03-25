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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:42

Минобрнауки организует дистанционную подачу документов для поступления в вузы

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Летом 2020 года подать документы для поступления в российские вузы можно будет через интернет, пообещал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Пандемия коронавируса

Его ведомство начало испытывать такой сервис - "Поступи в вуз онлайн". Предполагается, что подать документы и поступить можно будет через портал "Госуслуги". Сначала предполагалось организовать подачу документов в 50 вузов, теперь министерство решило сервис расширить.

"Посмотрим, как можно задействовать этот инструмент, чтобы сделать его более удобным для процедуры поступления в вузы без физического присутствия конкретно в приемных комиссиях", - сказал Фальков.

20 июня вузы должны начать приемные кампании. До этого время министерство должно решить, решить, как организовать прием иностранцев из-за рубежа и сдачу творческих вступительных экзаменов в тех вузах, где они обязательны наряду с ЕГЭ

Минобрнауки Валерий Фальков

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