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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 10:39

Досрочный ЕГЭ перенесли на конец июня

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Досрочный период ЕГЭ, который должен был начаться 20 марта, переносится с весны на дополнительные дни сдачи в конце июня, сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Чтобы успокоить всех участников, которые предполагались в досрочный период, их было 32 тыс. заявлено, они переносятся на основной этап в июне. Есть резервные дни, предусмотренные порядком проведения экзамена, где как раз выпускники прошлых лет и в прошлые годы имели право сдавать. Сейчас эта группа заявившихся на дополнительный период переносится туда", - сказал Музаев на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования в среду.

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Он добавил, что если кому-то по уважительным причинам нужно сдать экзамен раньше конца июня, он сможет сдать экзамены в основной период.

Музаев пояснил, что совместный приказ Минпросвещения и Рособрнадзора об изменениях в расписании ЕГЭ уже подписан и направлен в Минюст, в ближайшее время он будет опубликован и вступит в силу.

Решение о переносе досрочного этапа ЕГЭ было принято в понедельник на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.

Досрочный этап ЕГЭ проводится для тех, кто по уважительным причинам не может сдать экзамен в основной период, который приходится на июнь. В основном, это выпускники школ прошлых лет.

Рособрнадзор

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