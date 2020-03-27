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Комитет Клишаса одобрил расширение полномочий правительства при ЧС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Профильный комитет Совета Федерации поддерживает внесенный 26 марта в Госдуму законопроект о расширении полномочий правительства по введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, сообщил глава комитета Андрей Клишас.

Пандемия коронавируса

Он сказал, что такой закой закон стал нужен, поскольку надо реагировать на вызовы пандемии коронавируса.

Поправки внесло в Думу правительство. Оно предложило дать ему право в случае угрозы возникновения или при возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Перечень причин возникновения чрезвычайной ситуации дополнят распространением заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Предлагается наделить правительство правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории страны либо на ее части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения при введении режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Кроме того, законопроект устанавливает особый порядок регистрации и обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые предназначены для применения в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Правительство наделяется правом в случае чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы заболевания, представляющего опасность для окружающих, на установление ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями по перечню, который также предполагается устанавливать решением правительства. Предельный срок установления таких ограничений - не более чем на 90 дней со дня принятия решения.

правительство Совет Федерации Андрей Клишас

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