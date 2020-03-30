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В Госдуме отметили риски поправок о расширении полномочий правительства

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Внесенный в Думу законопроект о расширении компетенций правительства в связи с необходимостью бороться с коронавирусом, может дать кабмину необоснованные полномочия, считают в правовом управлении Госдумы. Это говорится в отзыве управления на законопроект №931192-7, отзыв опубликован в думской базе.

Пандемия коронавируса

Если угроза коронавируса COVID-19 снизится или будет ликвидирована, российское правительство все равно по своему усмотрению сможет принимать решения об организации и видах государственного контроля и надзора в 2020 году, что представляется необоснованным, говорится в отзыве.

Правительство внесло этот законопроект в Госдуму в середине прошлой недели. В нем говорится о праве кабмина на определенные меры по борьбе с пандемией. В их числе объявление моратория на возбуждение дел о банкротстве, смягчение положений закона о госзакупках, право правительства в 2020 году определять особенности лицензирования и о его праве в 2020 году принимать решения об организации и видах государственного контроля (надзора). Речь идет о плановых, внеплановых, документарных и выездных проверках, контрольных закупках.

Правовое управление Госдумы напоминает, что в законопроекте не указано основание для принятия правительством такого решения. "Создается возможность неосновательного расширения его компетенции в 2020 году", - указано в отзыве.

Ранее свои замечания к законопроекту в части введения моратория на банкротства высказал думский комитет по собственности. В комитете считают, что введение моратория на банкротства юридических лиц приведет к резкому росту риска неисполнения ими своих обязательств перед контрагентами и кредиторами, в результате обострятся экономические проблемы в ряде секторов экономики.

Депутаты должны рассмотреть законопроект в первом чтении 31 марта.

Госдума правительство

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