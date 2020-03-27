Оперная певица Светлана Касьян попала в больницу с коронавирусом

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российская оперная певица Светлана Касьян госпитализирована с коронавирусом, сообщил "Интерфаксу" в пятницу ее супруг, глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

"Уже сейчас у Светланы двустороннее воспаление легких", - отметил он.

По словам Севастьянова, с письмом поддержки к ним обратился папа Римский Франциск, который в прошлом не раз высоко отзывался об исполнительском мастерстве певицы.

Говоря о произошедшем, Севастьянов обратил внимание на то, что его супруга заболела после того, как побывала в храме, где общалась с другими прихожанами, один из которых оказался болен коронавирусом. "Я хотел бы призвать всех остаться в эти дни дома и молиться в кругу семьи", - сказал руководитель Союза староверов.