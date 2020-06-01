Глава Союза староверов предложил ввести членский взнос для прихожан

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Церкви следует отойти от существующей финансовой модели и перейти к посильным членским взносам для прихожан, которые создадут необходимый запас для ее выживания в условиях пандемии, считает глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который в прошлом работал политическим аналитиком в Мировом банке.

"Каждый приход должен иметь свой эндаумент, то есть свою финансовую подушку – депозиты, вложения в недвижимость. Нужно думать о том, чтобы не только на свечки жить, а с другой стороны, нужно жить общинной жизнью, должно быть так называемое членство и членские взносы", - сказал Севастьянов на онлайн-конференции по вопросам жизни Церкви после пандемии.

Потомственный старовер напомнил о традиции т.н. церковной десятины, однако отметил, что это вопрос серьезный, и ее объем не обязательно должен составлять 10% от доходов прихожан. "Кто может (пожертвовать - ИФ) 100 рублей, кто 10 рублей, кто 1000, но все равно должно быть понятие общей кассы и общих затрат", - считает Севастьянов.

"Организация финансов должна быть делом всей общины, но если есть понятие членского взноса, то должно быть понятие общины, а сейчас ее нет", - посетовал активист.

По его мнению, община означает реально выраженное членство, и ее члены должны участвовать в жизни общины. "Вплоть до того, если они видят, что священник неправильно расходует средства или управляется как-то не так, должен быть механизм увольнения такого священника", - считает Севастьянов.

Общественный деятель убежден, что "пандемия остро поставит вопрос реструктуризации и организации общинной жизни".

"Невозможно будет выжить приходу, если он не организует общинную жизнь, уже никто просто так денег не дает, и "свечечки", эта модель бизнеса, тоже будет уходить", - заключил свое выступление Севастьянов.

Как сообщалось, с 13 апреля православные храмы Москвы закрыты для прихожан по благословению патриарха и в связи с рекомендацией санитарных властей для профилактики коронавируса. Отсутствие прихожан, в свою очередь, серьезно отразилось на церковном бюджете, о чем не раз говорили представители патриархии.