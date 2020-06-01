Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:05Заразились
на 01.06В России 414 878+9 035В мире 6 166 946+107 929

Глава Союза староверов предложил ввести членский взнос для прихожан

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Церкви следует отойти от существующей финансовой модели и перейти к посильным членским взносам для прихожан, которые создадут необходимый запас для ее выживания в условиях пандемии, считает глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который в прошлом работал политическим аналитиком в Мировом банке.

"Каждый приход должен иметь свой эндаумент, то есть свою финансовую подушку – депозиты, вложения в недвижимость. Нужно думать о том, чтобы не только на свечки жить, а с другой стороны, нужно жить общинной жизнью, должно быть так называемое членство и членские взносы", - сказал Севастьянов на онлайн-конференции по вопросам жизни Церкви после пандемии.

Потомственный старовер напомнил о традиции т.н. церковной десятины, однако отметил, что это вопрос серьезный, и ее объем не обязательно должен составлять 10% от доходов прихожан. "Кто может (пожертвовать - ИФ) 100 рублей, кто 10 рублей, кто 1000, но все равно должно быть понятие общей кассы и общих затрат", - считает Севастьянов.

"Организация финансов должна быть делом всей общины, но если есть понятие членского взноса, то должно быть понятие общины, а сейчас ее нет", - посетовал активист.

По его мнению, община означает реально выраженное членство, и ее члены должны участвовать в жизни общины. "Вплоть до того, если они видят, что священник неправильно расходует средства или управляется как-то не так, должен быть механизм увольнения такого священника", - считает Севастьянов.

Общественный деятель убежден, что "пандемия остро поставит вопрос реструктуризации и организации общинной жизни".

"Невозможно будет выжить приходу, если он не организует общинную жизнь, уже никто просто так денег не дает, и "свечечки", эта модель бизнеса, тоже будет уходить", - заключил свое выступление Севастьянов.

Как сообщалось, с 13 апреля православные храмы Москвы закрыты для прихожан по благословению патриарха и в связи с рекомендацией санитарных властей для профилактики коронавируса. Отсутствие прихожан, в свою очередь, серьезно отразилось на церковном бюджете, о чем не раз говорили представители патриархии.

Леонид Севастьянов

Новости по теме

Новости

Мишустин продлил мораторий на налоговые проверки для бизнеса до 30 июня

Судоходство по Каналу имени Москвы над Тушинским тоннелем снова закрыли из-за протечки

Судоходство по Каналу имени Москвы над Тушинским тоннелем снова закрыли из-за протечки

В России зарегистрированы еще 9 035 случаев COVID-19

В России зарегистрированы еще 9 035 случаев COVID-19

Число официальных безработных в России превысило 2 млн

Пандемия коронавируса

Первые 60 тыс. курсов нового препарата от COVID-19 поступят в больницы РФ в июне

Первые 60 тыс. курсов нового препарата от COVID-19 поступят в больницы РФ в июне

В республиканской больнице в Улан-Удэ полторы сотни человек заразились коронавирусом

Что случилось этой ночью: понедельник, 1 июня

Часть санаториев 1 июня примет первых туристов после двухмесячного перерыва

Часть санаториев 1 июня примет первых туристов после двухмесячного перерыва

Что произошло за день: воскресенье, 31 мая

Правительство 1 июня представит Путину план по восстановлению экономики

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');