Аэрофлот сообщил, что продолжит летать в несколько городов Европы

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" вечером в пятницу обновил информацию об изменениях полетной программы из Москвы. Из нее следует, что после 27 марта компания продолжит выполнять рейсы в несколько городов Европы.

"Авиакомпания продолжает выполнять рейсы из Москвы в следующие географические пункты Европы: Брюссель (Бельгия), Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Амстердам (Нидерланды), Женеву (Швейцария), Париж (Франция)", - говорится на сайте компании.

Как сообщалось, на фоне пандемии коронавируса с 27 марта РФ приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами мира. Исключение сделано для рейсов, организуемых для возвращения россиян в РФ, иностранных граждан - на их родину, а также грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов, перегонов пустых воздушных судов для техобслуживания, транзитных полетов с посадкой для дозаправки или смены экипажа и полетов, осуществляемых "по отдельным решениям правительства".

Однако билеты почти по всем перечисленным направлениям в Европу (кроме Берлина) доступны для покупки на сайте "Аэрофлота" на даты и после 27 марта.

В сообщении также говорится, что "с 29 марта "Аэрофлот" продолжит выполнение полетов в США только по маршруту Москва - Нью-Йорк - Москва". Билеты на сайте компании можно купить, начиная с мая 2020 г.

Список ранее приостановленных рейсов в сообщении "Аэрофлота" пополнился только двумя маршрутами: Москва - Пекин (отменены с 28 марта по 30 апреля) и Москва - Гуанчжоу (с 29 марта по 30 апреля). До этого с начала года "Аэрофлот" приостановил полеты по нескольким десяткам маршрутов в страны Европы, Азии и США.