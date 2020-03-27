Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:35Заразились
на 27.03В России 1 036+196В мире 529 591+61 997

Аэрофлот сообщил, что продолжит летать в несколько городов Европы

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" вечером в пятницу обновил информацию об изменениях полетной программы из Москвы. Из нее следует, что после 27 марта компания продолжит выполнять рейсы в несколько городов Европы.

"Авиакомпания продолжает выполнять рейсы из Москвы в следующие географические пункты Европы: Брюссель (Бельгия), Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Амстердам (Нидерланды), Женеву (Швейцария), Париж (Франция)", - говорится на сайте компании.

Как сообщалось, на фоне пандемии коронавируса с 27 марта РФ приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами мира. Исключение сделано для рейсов, организуемых для возвращения россиян в РФ, иностранных граждан - на их родину, а также грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов, перегонов пустых воздушных судов для техобслуживания, транзитных полетов с посадкой для дозаправки или смены экипажа и полетов, осуществляемых "по отдельным решениям правительства".

Однако билеты почти по всем перечисленным направлениям в Европу (кроме Берлина) доступны для покупки на сайте "Аэрофлота" на даты и после 27 марта.

В сообщении также говорится, что "с 29 марта "Аэрофлот" продолжит выполнение полетов в США только по маршруту Москва - Нью-Йорк - Москва". Билеты на сайте компании можно купить, начиная с мая 2020 г.

Список ранее приостановленных рейсов в сообщении "Аэрофлота" пополнился только двумя маршрутами: Москва - Пекин (отменены с 28 марта по 30 апреля) и Москва - Гуанчжоу (с 29 марта по 30 апреля). До этого с начала года "Аэрофлот" приостановил полеты по нескольким десяткам маршрутов в страны Европы, Азии и США.

Аэрофлот Москва

Новости

В РФ создали аппарат ИВЛ, помогающий дышать четырем пациентам одновременно

Ассоциация банков предложила "дедушкину оговорку" для нового налога на доходы по вкладам

Ростуризм попросил туристов отложить путешествия по России

Скворцова рассказала о семи прототипах вакцины против COVID-19

Что произошло за день: пятница, 27 марта

Рубль вечером ускорил падение из-за грядущей нерабочей недели и обвала нефти

В России выросло число природных пожаров на фоне малоснежной зимы и тепла

В России выросло число природных пожаров на фоне малоснежной зимы и тепла

Секретарь Совбеза заявил об аварийном состоянии 840 медучреждений на юге России

Роскомнадзор потребовал удалить фейки о стягивании Росгвардии и закрытии Москвы

Росавиация опровергла предложение об ограничении внутреннего авиасообщения

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');