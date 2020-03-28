Источник заявил о дискуссии в кабмине о приостановке сообщения между регионами РФ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В правительстве РФ рассматривается возможность прекращения авиа и железнодорожного сообщения внутри страны между регионами.

"Да, возможность применения таких мер рассматривается", - сообщил "Интерфаксу" источник в правительстве РФ.

В пресс-службе правительства "Интерфаксу" не подтвердили, но и не опровергли информацию.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что такая мера рассматривается правительством.