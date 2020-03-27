Росавиация опровергла предложение об ограничении внутреннего авиасообщения

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Росавиация опровергла информацию газеты "Ведомости" о том, что якобы предлагала ограничить авиасообщение внутри РФ.

"Информация "Ведомостей" о якобы имеющейся инициативе Росавиации об ограничении воздушного сообщения внутри России является недостоверной. Росавиация каких-либо предложений по данному вопросу не выдвигала", - говорится в сообщении ведомства.

"Ведомости" со ссылкой на источники сообщили ранее в пятницу, что Росавиация предлагает правительству "серьезно ограничить" авиасообщение внутри России, чтобы предотвратить распространение коронавируса. По данным издания, рассматривается два варианта: или ограничить передвижения людей так, что спрос на перелеты автоматически упадет почти до нуля, либо ввести прямой запрет на перелеты, оставив лишь отдельные рейсы.

Представитель премьера Михаила Мишустина сказал газете, что в правительстве данный вопрос не обсуждается. Источник "Интерфакса" в Росавиации сказал, что ведомство не предлагало таких ограничений, добавив, впрочем, что "ситуация очень быстро меняется".

Как сообщалось, с 27 марта РФ приостановило регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами мира. До этого ограничения касались отдельных направлений, в том числе в Китай, Южную Корею, страны Европы и США. До 27 марта почти все оставшиеся международные рейсы выполняла авиакомпания "Аэрофлот", в их числе полеты из Москвы в Брюссель, Лондон, Берлин, Дублин, Мадрид, Рим, Амстердам, Женеву, Париж, Нью-Йорк. После 27 марта компания продолжит выполнять только вывозные чартеры из-за границы. До ограничений "Аэрофлот" летал прямыми рейсами по 95 международным направлениям.

Полеты по России до сих пор не ограничены.