Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Сотрудники полиции задержали беглеца в съемной квартире на улице Покрышева в Приморском районе Санкт-Петербурга. Мужчину каретой скорой помощи отправили обратно в пансионат "Заря", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс" в субботу.

Согласно опубликованным в местных СМИ фотографиям, полицейские были одеты в защитные костюмы.

Как сообщалось, накануне 32-летний житель Петербурга Георгий Образцов самовольно покинул пансионат "Заря", оборудованный для изоляции граждан с подозрением на COVID-19 и тех, кто по возвращении из-за границы нарушил режим самоизоляции.

Возбуждено уголовное дело о покушении на нарушение санитарно- эпидемиологических правил (ст. 30, ст. 236 УК РФ).

После задержания полицейские установят, с кем мужчина контактировал после побега из обсерватора - будет решаться вопрос и об их принудительной изоляции.

В городском СКР предупредили о необходимости соблюдения режима самоизоляции, нормативно-правовых документов Роспотребнадзора, правительства Петербурга в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а также об административных и уголовных санкциях за их нарушение.