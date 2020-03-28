Петербуржец стал фигурантом уголовного дела после побега из-под карантина

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Мужчина, сбежавший из-под карантина в Петербурге после поездки за рубеж, стал фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в субботу.

Там отметили, что 32-летний петербуржец сбежал из пансионата "Заря" в поселке Репино в Курортном районе города 27 марта около девяти часов вечера. Туда мужчину привезли принудительно.

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 30, ст. 236 УК РФ). Полиция ищет беглеца, после задержания будет установлен круг контактов мужчины. Будет решаться вопрос и об их принудительной изоляции.

Пансионат "Заря" в поселке Репино оборудован специально для изоляции граждан с подозрением на COVID-19.