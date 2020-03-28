Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:35Заразились
на 28.03В России 1 264+228В мире 593 291+63 700

Петербуржец стал фигурантом уголовного дела после побега из-под карантина

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Мужчина, сбежавший из-под карантина в Петербурге после поездки за рубеж, стал фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в субботу.

Там отметили, что 32-летний петербуржец сбежал из пансионата "Заря" в поселке Репино в Курортном районе города 27 марта около девяти часов вечера. Туда мужчину привезли принудительно.

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 30, ст. 236 УК РФ). Полиция ищет беглеца, после задержания будет установлен круг контактов мужчины. Будет решаться вопрос и об их принудительной изоляции.

Пансионат "Заря" в поселке Репино оборудован специально для изоляции граждан с подозрением на COVID-19.

Санкт-Петербург

Новости по теме

Новости

У пятой скончавшейся в Москве пациентки с COVID-19 были проблемы с сердцем

Россия с 30 марта временно закроет госграницу из-за коронавируса

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

В Петербурге умер пациент с коронавирусом

Туристов начали вывозить из Сочи в связи с закрытием гостиниц

Туристов начали вывозить из Сочи в связи с закрытием гостиниц

ФМБА разработало схему лечения коронавируса на основе препарата против малярии

Голикова посоветовала сдавать тест на коронавирус только людям из группы риска

Эксперт заявил о риске переноса до 50% российских космических пусков

Заразившиеся COVID-19 челябинцы торговали мясом в башкирском Сибае

В России зафиксированы 228 новых случаев заражения коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');