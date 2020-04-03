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В Петербурге задержали бизнесмена за продажу разрешений выходить на улицу

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга задержала с поличным 43-летнего гендиректора деревообрабатывающей компании, когда он пытался продать четыре справки с разрешением передвигаться по городу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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В отношении задержанного возбудили уголовное дело о мошенничестве. Он отпущен под подписку о невыезде.

Изъятые у него справки были выписаны на имена четырех петербуржцев. В них было указано, что они работают в его компании и имеют право ездить на работу. Также в справке говорилось, что компания выпекает хлеб, то есть, важна для жизнеобеспечения населения.

Полицейские проверили и выяснили, что таких людей в компании задержанного не числится.

Справки он продал за тысячу рублей за каждую. Следствие установило, что 1 апреля он продал еще две.

"Потенциальных клиентов противоправной схемы мужчина хотел привлекать посредством "сарафанного радио" через своих знакомых. Однако о преступных планах предпринимателя стало быстро известно полиции, и его задержали", - сообщили в управлении.

Ранее 3 апреля стало известно, что за продажу таких же справок несколько человек были задержаны в Казани, на одного из задержанных также завели уголовное дело. Как рассказала глава пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, это были фиктивные справки о трудоустройстве, дающие право выезжать из дома "на работу". Их продавали во цене от 1000 до 2000 рублей, клиентов искали через WhatsApp. Дело возбудили по части 1 статьи 327 УК ("подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков").

Сотрудники УЭБиПК МВД по Татарстану приобрели фиктивные справки и после передачи денег задержали продавцов с поличным.

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