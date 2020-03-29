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В России минимальное пособие по временной нетрудоспособности приравняют к МРОТ

Путин также дал правительству поручения о поддержке семей с детьми

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству на срок до 31 декабря приравнять минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности до одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает сайт Кремля.

Также президент распорядился увеличить до 31 декабря включительно максимальный размер пособия по безработице до одного МРОТ.

Поручение вошло в перечень, подготовленный по итогам обращения президента к населению 25 марта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны.

Также президент РФ поручил правительству вместе с субъектами обеспечить с 1 июня осуществление ежемесячных денежных выплат на детей от трех до семи лет. Ранее предполагалось, что выплата денежных средств начнется в июле.

Путин поручил органам исполнительной власти регионов ускорить с учетом ранее данных поручений передачу налоговым органам информации, необходимой для начала выплат.

Президент также распорядился с 1 апреля в течение трех месяцев за счет средств федерального бюджета обеспечить ежемесячные дополнительные выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал, в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно.

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Владимир Путин

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