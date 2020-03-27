Россия приняла федеральные меры по борьбе с коронавирусом. Обобщение

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Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Правительство России инициировало целый комплекс мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19: уже с 28 марта будут закрыты рестораны, бары, санатории, детские лагеря и горнолыжные курорты, а региональным властям рекомендовали запретить все массовые мероприятия и закрыть кинотеатры.

В соответствии с поручениями премьера Михаила Мишустина, регионам необходимо приостановить с 28 марта до 5 апреля работу организаций общественного питания (кафе, ресторанов, баров и т.п.) , за исключением тех, которые готовят еду доставки.

С 28 марта вплоть до 1 июня прекратят прием и размещение санатории, пансионаты, гостиницы на территории курортов и оздоровительные детские лагеря. Разместиться в них смогут только люди, находящиеся в служебных командировках и поездках. Детские смены будут отменены, в том числе в главных российских детских лагерях "Артеке" и "Орленке", уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпросвщения.

Всем отдыхающим, которых ситуация с коронавирусом застала в санаториях, пансионатах и детских лагерях, придется самоизолироваться в номерах до конца срока проживания без возможности его продлить. Администрации объектов должны организовать питание в зданиях, где будут находиться самоизолированные, и проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий.

В целом, региональным властям поручено рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

Кроме того, правительство РФ дало региональным властям рекомендации временно приостановить проведение концертов, шоу, матчей, выставок и других досуговых, развлекательных, зрелищных, спортивных, рекламных и прочих подобных мероприятий с "очным присутствием граждан". В частности, нельзя будет проводить такие мероприятия в парках культуры и отдыха и в торгово-развлекательных центрах.

Рекомендовано закрыть ночные клубы, дискотеки, кинотеатры и кинозалы, детские игровые комнаты. Наконец, налагается запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

Ограничения в Москве строже федеральных

Рекомендации уже начали исполнять региональные органы власти, причем в случае Москвы и Подмосковья региональные решения оказываются строже, чем федеральные.

Так, в столице и Московской области с 28 марта будут закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярии. Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие столичные парки, в частности, ЦПКИО им. Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.

Число заболевших и нерабочая неделя

Число официально зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в России по состоянию на утро 27 марта перевалило за тысячу и достигло отметки в 1036. Трое человек скончались от коронавируса, выписаны из больниц 45 выздоровевших.

В четверг президент России Владимир Путин обратился к нации. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России. Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучение.