Законопроект, упрощающий выделение бюджетных средств на борьбу с COVID-19, внесен в Госдуму

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект о создании комиссии Федерального Собрания РФ, которая в 2020 году получит право утверждать бюджетные траты как на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19, так и с экономическими последствиями пандемии.

Согласно законопроекту, поправки в бюджет не нужно будет утверждать на заседании парламента, бюджетирование перейдет в более ручной режим для ускорения перераспределения средств.

Соответствующие поправки в Бюджетный кодекс (БК) были рекомендованы к принятию на заседании комитета по бюджету Госдумы в воскресенье.

Действующее законодательство дает правительству узкий перечень оснований, по которым только в рамках бюджетной росписи, без согласования с парламентом могут направляться средства из бюджета. Внесенный и утверждённый на комитете законопроект расширяет этот перечень. Средства в рамках бюджетной росписи могут направляться на мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавируса и на предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики.

Согласно законопроекту, с которым ознакомился "Интерфакс", схема выделения из бюджета средств для борьбы с COVID -19 и помощи экономике в 2020 году будет следующая. Минфин представляет свои предложения в специально для этого созданную комиссию Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. В комиссию войдут семь представителей от Госдумы и семь от Совета Федерации. Комиссия не позднее трех рабочих дней со дня поступления предложений от Минфина принимает решение о согласии на внесение изменений в сводную бюджетную роспись, либо о вынесении данных предложений на рассмотрение Госдумы.

Законопроект планируется рассмотреть на заседании Госдумы по втором чтении 31 марта.