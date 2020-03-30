Изоляцию по COVID-19 в понедельник снимут с месторождения "Газпрома" в ЯНАО

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Двадцать вахтовиков с Бованенковского месторождения "Газпрома", которые были помещены на карантин после контакта с носителем коронавируса, в понедельник, 30 марта, будут выписаны из больницы.

Повторные тесты на коронавирусную инфекцию у них показали отрицательный результат.

Как отмечает компания, объекты месторождения, изолированные на период карантина, переходят на работу в штатном режиме. В ограниченном режиме возобновляет функционирование аэропорт: прибытие сменного персонала не планируется, будет осуществляться только доставка промышленных грузов и продуктов питания.

На Бованенковском месторождении "Газпрома" были изолированы 20 вахтовиков как контактировавшие с больным COVID-19. Контакт произошел 16 марта при перелете рейсом Москва - Екатеринбург, у одного из пассажиров которого позднее был диагностирован коронавирус.