Еще на одном месторождении "Газпрома" в ЯНАО выявили работников с подозрением на COVID-19

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Медвежинском газопромысловом управлении (поселок Пангоды, ЯНАО) выявлено два работника предприятия с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает ООО "Газпром добыча Надым".

Главный государственный санитарный врач по Надымскому району предписал отстранить их от работы, онигоспитализированы. Остальных сотрудников обследуют, на объектах проводят усиленную деинфекцию.

Добыча газа на месторождении ведется в штатном режиме, заверяет "дочка" "Газпрома".

Медвежинское газопромысловое управление - филиал ООО "Газпром добыча Надым", созданный для эксплуатации месторождения Медвежье. Численность филиала - 860 человек, включая административно-управленческий персонал, расположенный в поселке Пангоды и персонал 6 цехов (газовых промыслов), рассредоточенных по месторождению.

В свою очередь в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа уточнили, что эти два работника являются местными жителями. В последние две недели эти люди не ездили за границу и не контактировали ни с кем, у кого был подтвержден коронавирус.

По данным на утро 31 марта в ЯНАО не зафиксировано ни одного случая коронавируса.



Ранее на Бованенковском месторождении "Газпрома" (ЯНАО) были изолированы 20 вахтовиков как контактировавшие с больным COVID-19. 30 марта, они были выписаны из больницы. Повторные тесты на коронавирусную инфекцию у них показали отрицательный результат.