Минобороны отчиталось о строительстве инфекционных военных центров в 15 регионах

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Минобороны сообщило, что ускорило строительство 16 инфекционных военных медицинских центров ы 15 регионах и увеличило на 1000 человек рабочих на этих стройках. Общая численность строителей на этих объектах превысила 4500 человек.

30 марта в строящемся медцентре в подмосковном Одинцове прошло селекторное совещание под руководством замминистра обороны Тимура Иванова. Там обсуждали ситуацию со строительством и пришли к выводу, что оно идет с опережением графика на всех 16 объектах.

Как рассказали в министерстве, работы на стройплощадках развернуты в круглосуточном режиме в три смены. На объектах задействовано свыше 800 единиц строительной и специальной техники.