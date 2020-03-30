Мишустин выделит 77 регионам 33,5 млрд рублей на создание инфекционных койко-мест

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Правительтво выделит 77 региона дотацию в 33,5 млрд рублей на создание и оснащение дополнительных инфекционных койко-мест ради лечения больных с COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он сказал это в президиуме Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Он напомнил, что о списке оборудования, которым должны быть оснащены таакие койки, мэр Москвы Сергей Собянин, руководящий рабочей группой Госсовета, говорил на селекторном совещании с руководством регионов.

Также Мишустин поручил выделить 5,2 млрд рублей из резервного фонда правительства на закупку для регионов около 1200 машин скорой помощи.

Премьер поручил Минздраву оперативно определить федеральные медицинских организации, на базе которых будут развернуты инфекционные койки больных с COVID-19 и потребовал, чтобы готовность мест была полной, и с точки зрения необходимого оборудовния, и наличия медперсонала.

Мишустин пообещал сделать все, чтобы снизить заболеваемость.

В Москве ранее в марте начали перепрофилировать площади в действующих больницах под инфекционные отделения для зараженных коронавирусом, а в Новой Москве начали строить новую больницу. Также Минобороны сообщило, что в 15 регионах начало строить инфекционные военные центры.