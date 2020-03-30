Студентов-медиков привлекут к борьбе с коронавирусом в РФ

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что на фоне распространения коронавирусной инфекции "принято решение по подключению медицинских работников". Речь идет о том, чтобы дополнительно мобилизовать в случае необходимости специалистов, которые завершают образование в медицинских вузах и учреждениях среднего образования, в том числе врачей-ординаторов и специалистов, проходящих обучение в аспирантуре.

"Мы можем мобилизовать фактически более 40 тыс. дополнительных медицинских работников", - заявил Мурашко.

Министр добавил, что еще два федеральных медучреждения в Москве к концу недели будут перепрофилированы на работу с больными коронавирусом.

В свою очередь глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что ФМБА подготовило дополнительно к развертыванию 2 тыс. 595 коек, и таким образом в системе ФМБА будет работать 3 тыс. 633 койки, из них 600 - реанимационных.

В Москве с 30 марта открыты три центра только на прием коронавирусных больных - это центр имени Бурназяна, центр оториноларингологии, который полностью перепрофилирован и, 85-я медсанчасть.