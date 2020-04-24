Собянин попросил Мишустина направить студентов-медиков на борьбу с коронавирусом

По его словам, для лечения заразившихся не хватает врачей

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин попросил премьер-министра Михаила Мишустина подготовить приказ о том, что студенты 4-го и 5-го курсов медицинских вузов должны быть направлены на практику в больницы, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией.

Он объяснил, что в таких стационарах не хватает кадров для работы с пациентами, для которых оборудовали дополнительные инфекционные койкоместа. Переводить врачей из региона в регион, по его мнению, бессмысленно.

Приказ будет адресован Минздраву и Минобразования.

"Это ребята мотивированные, у которых есть уже достаточно хорошие знания. Они выбрали эту профессию. Они еще раз посмотрят на практике, что такое реальная медицина, наберутся знаний и, мне кажется, окажут достойную помощь в этой ситуации", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

Мишустин возглавляет совет, Собянин является его заместителем, а также возглавляет группу при Госсовете по борьбе с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Минздрав уже разрешил подключать студентов-медиков и ординаторов к лечению коронавирусной инфекции.