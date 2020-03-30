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Бастрыкин отправил сотрудниц СКР на самоизоляцию с детьми

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин в связи с пандемией коронавируса приказал минимизировать до 6 апреля число сотрудниц ведомства на рабочих местах, сообщила официальный представитель комитета Светлана Петренко.

Пандемия коронавируса

Как заявила Петренко в понедельник "Интерфаксу", Бастрыкин издал ряд распоряжений во избежание возможного заражения и распространения новой инфекции среди сотрудников СКР. Меры, касающиеся сотрудниц ведомства, в частности, дадут им возможность следить за своими детьми и тем, как они соблюдают режим самоизоляции, пояснили собеседница агентства.

Это распоряжение "касается женщин, проходящих службу как в центральном аппарате ведомства, так и в региональных следственных подразделениях", добавила Петренко.

Она отметила, что для остальных сотрудников СКР на эту неделю также ограничено присутствие на рабочих местах "с установлением специального графика дежурства".

"Установленный режим работы не скажется на деятельности Следственного комитета, а поставленные перед ведомством и его сотрудниками задачи также будут выполняться в полном объеме", - сказала Петренко.

По ее словам, в соответствии с отдельным распоряжением во всех образовательных учреждениях СКР в штатном режиме продолжат работать мужчины при соблюдении необходимых мер безопасности, предупреждающих возможность распространения вируса. Кроме того, руководству кадетских корпусов и академий комитета в Москве и Санкт-Петербурге поручено непрерывно следить за "соблюдением обучающимися режима самоизоляции и за качеством их удаленного обучения", сказала представитель СК.

Она отметила, что всем региональным подразделениям ведомства поручено наладить удаленную связь с подшефными детскими домами для последующей адресной помощи.

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Сеул, Южная Корея
СКР Александр Бастрыкин Светлана Петренко

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