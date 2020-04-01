Начальники двух департаментов МЧС самоизолировались с подозрением на коронавирус

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Начальники двух департаментов центрального аппарата МЧС самоизолировались с симптомами ОРВИ и ждут анализов на коронавирус, сообщила представитель министерства Жанна Терехова. Она отметила, что они "проявили бдительность", когда у них немного поднялась температура.

Это руководитель департамента спасательных формирований Игорь Кутровский и начальник департамента информационных технологий и связи Сергей Ефименко.

"Коллег осмотрел врач, симптомов коронавирусной инфекции не выявлено, поставлен диагноз ОРВИ", - сказала Терехова и добавила, что они оба по своей инициативе сдали анализы на СOVID-19 и теперь ждут результатов и работают из дома.

Оба чувствуют себя хорошо, температура у них опустилась до нормы.

Представитель МЧС сообщила также, что ведомство не переходило на режим работы по "вахтовому методу" и продолжает работать по предназначению в обычном круглосуточном режиме. "Но, безусловно, некоторые сотрудники переведены на удаленный режим работы", - уточнила она.

В конце марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что коронавирусом заразился сотрудник кремлевской администрации, но этот человек не контактировал с Владимиром Путиным. Тогда же стало известно о карантине сотрудника аппарата правительства, у которого заподозрили коронавирус.

Путина регулярно тестируют, а перед мероприятиями с его участием всех других участников просят протестироваться заблаговременно, рассказывал также Песков. Многие ведомства, в том числе силовые, начали переводить сотрудников на дистанционную работу.