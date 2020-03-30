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Досрочный этап всероссийской переписи населения перенесли на неопределенный срок

Это ставит под вопрос сроки проведения и основного этапа переписи

Досрочный этап всероссийской переписи населения перенесли на неопределенный срок
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Начало всероссийской переписи населения, которое должно было стартовать на Чукотке 1 апреля, откладывается на неопределенный срок из-за коронавируса.

"Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в отдаленных и труднодоступных территориях Чукотки откладывается до нормализации эпидемиологической обстановки", - сообщили "Интерфаксу" в региональном оперативном штабе по реализации мер профилактики и контроля за распространением COVID-19.

Решение принято на заседании оперштаба. Отмечается, что этот автономный округ должен был первым в России провести перепись населения. Она была запланирована на период с 1 апреля по 1 мая и должна была охватить все труднодоступные населенные пункты региона.

Перепись для отдаленных и труднодоступных районов России должна была начаться 1 апреля и завершиться 20 декабря.

Как сообщалось, всероссийская перепись населения по плану должна пройти с 1 по 31 октября 2020 года. Перенос переписи в труднодоступных регионах ставит вопрос и сроки проведения основной переписи (кроме того, это дорогостоящее мероприятие - оценивается более чем в 30 млрд рублей) в условиях приоритизации бюджетных расходов на фоне борьбы с пандемией.

Правительство пока официально не комментировало вопрос, рассматривается ли перенос основного этапа переписи на более поздний срок.

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Хроника 09 января – 30 марта 2020 годаПандемия коронавируса
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