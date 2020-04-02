Всероссийскую перепись населения перенесут на 2021 год

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Росстат выступил с инициативой перенести проведение Всероссийской переписи населения с 2020 года (основный этап был запланирован на октябрь) на 2021 год, сообщил "Интерфаксу" глава ведомства Павел Малков.

По его словам, новые сроки проведения Всероссийской переписи населения будут определены правительством страны.

Как сообщалось, основной этап Всероссийской переписи населения по плану должен был пройти с 1 по 31 октября 2020 года. Перепись для отдаленных и труднодоступных районов России должна была начаться 1 апреля и завершиться 20 декабря.

30 марта из-за повышенной опасности распространения коронавируса и введения режима самоизоляции в некоторых регионах страны, было принято решение перенести начало переписи в труднодоступных районах (должна было начаться с 1 апреля, но также сдвинулась до принятия специальных решений по каждом такому району).

Перенос переписи на 2021 год не повлияет на качество и результат, уверен Малков. По его мнению, появится возможность лучше подготовиться к использованию современных онлайн-технологий, которые станут отличительной особенностью первой цифровой переписи в России.

"Всероссийская перепись населения должна пройти на новом технологическом уровне. Однако в текущей ситуации возникает ряд вопросов, связанных с подготовкой инфраструктуры и оборудования к сбору и обработке данных - у нас остается все меньше времени для обучения переписчиков и наладки техники, обеспечивающей в том числе безопасность собираемой информации, - пояснил он одну из причин предложения о переносе переписи на 2021 год.

"Руководство Росстата анализирует текущую ситуацию и готово предложить различные варианты организации и проведения будущей переписи, чтобы она прошла максимально эффективно и в намеченном формате", - подчеркнул Малков.

Ситуация с распространением вирусной инфекции уже внесла коррективы в сроки проведения переписи населения и в других странах, а частности, в США, Бразилии и Киргизии.

Предстоящую Всероссийскую перепись населения планируется провести с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного прохождения переписи на портале госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты российского производства со специальным программным обеспечением. Также принять участие в переписи можно будет на стационарных участках, в том числе в многофункциональных центрах "Мои документы".

Общий бюджет Всероссийской переписи населения оценивался Росстатом примерно в 33 млрд рублей - на все годы и мероприятия по подготовке, проведению, подсчету и опубликованию результатов переписи, в том числе половина всех расходов - это фонд оплаты труда переписчиков.