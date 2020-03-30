Путин назвал преступной халатностью игнорирование норм карантина

Президент РФ Владимир Путин Фото: Reuters

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с полпредами президента в федеральных округах заявил, что нарушение норм карантина - это преступная халатность и именно так к подобным фактам должны относиться власти регионов.

Он также призвал полномочных представителей главы государства в федеральных округах не бояться мер по борьбе с коронавирусом, которые могут показаться избыточными.

"Нужно принимать все необходимые в данной ситуации меры, даже если они людям непосвященным в проблему кажутся для России сегодня несколько избыточными. Как говорится, береженого Бог бережет", - добавил президент.

Путин заявил, что России удалось сдержать взрывное распространение коронавируса и выиграть время. Он призвал результативно использовать этот запас.

"На нынешнем этапе важнейшая задача - максимально локализовать потенциальные источники распространения болезни", - сказал он.

Кроме того, российский лидер напомнил своим полпредам, что объективное информирование россиян о ситуации с распространением коронавируса является лучшим ответом на слухи и домыслы.