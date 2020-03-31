Песков сообщил о регулярных тестах Путина на коронавирус

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не волноваться за здоровье Владимира Путина и заверил, что тот регулярно проходит тесты на коронавирус COVID-19. По его словам, с президентом "все в порядке".

Так Песков прокомментировал информацию о том, что главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. Он общался с главой государства на прошлой неделе, когда Путин посещал больницу.



Пескова спросили, делал ли президент тест на коронавирус и какие меры приняты в связи с данными о заражении Проценко.

Ранее пресс-секретарь не раз говорил, что делается все необходимое, чтобы защитить президента от заражения. По его словам, всех участников мероприятий с присутствием президента просят заранее проверяться на коронавирус.