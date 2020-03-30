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Полиция Петербурга предупредила о жестких санкциях за нарушение режима самоизоляции

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Начальник главка полиции Санкт-Петербурга Дмитрий Баранов предупредил жителей северной столицы о намерении применять законные, но жесткие меры в отношении нарушителей режима самоизоляции.

Пандемия коронавируса

"Этот период ("нерабочая неделя" - ИФ) объявлен для обывателя подготовительным. Мы его максимально эффективно используем для подготовки к возможному ухудшению ситуации. Прошу жителей и гостей города понять нас правильно: мы готовим беспрецедентные меры и усилия, которые будут законны, но реализовывать все наши полномочия мы будем максимально творчески, максимально жестко и эффективно", - сказал Баранов в понедельник в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Он добавил, что полиция способна проконтролировать нарушения режима. Так, по словам Баранова, для этого есть система "Безопасный город", которая насчитывает 43 тысячи камер, есть системы видеонаблюдения у ТСЖ и коммерческих организаций, камеры вдоль автомобильных дорог.

Определить местонахождения нарушителя возможно по геолокации, а возбуждение уголовного дела позволяет полиции отслеживать электронные платежи и активность в интернете, подчеркнул начальник главка.

В Санкт-Петербурге пока не введен режим всеобщей самоизоляции, как, например, в Москве и Подмосковье. В самоизоляции в городе на Неве находятся вернувшиеся из-за границы и контактировавшие с ними лица.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Петербург МВД Дмитрий Баранов

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