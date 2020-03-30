Полиция Петербурга предупредила о жестких санкциях за нарушение режима самоизоляции

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Начальник главка полиции Санкт-Петербурга Дмитрий Баранов предупредил жителей северной столицы о намерении применять законные, но жесткие меры в отношении нарушителей режима самоизоляции.

"Этот период ("нерабочая неделя" - ИФ) объявлен для обывателя подготовительным. Мы его максимально эффективно используем для подготовки к возможному ухудшению ситуации. Прошу жителей и гостей города понять нас правильно: мы готовим беспрецедентные меры и усилия, которые будут законны, но реализовывать все наши полномочия мы будем максимально творчески, максимально жестко и эффективно", - сказал Баранов в понедельник в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Он добавил, что полиция способна проконтролировать нарушения режима. Так, по словам Баранова, для этого есть система "Безопасный город", которая насчитывает 43 тысячи камер, есть системы видеонаблюдения у ТСЖ и коммерческих организаций, камеры вдоль автомобильных дорог.

Определить местонахождения нарушителя возможно по геолокации, а возбуждение уголовного дела позволяет полиции отслеживать электронные платежи и активность в интернете, подчеркнул начальник главка.

В Санкт-Петербурге пока не введен режим всеобщей самоизоляции, как, например, в Москве и Подмосковье. В самоизоляции в городе на Неве находятся вернувшиеся из-за границы и контактировавшие с ними лица.