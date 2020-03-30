В первый день всеобщей изоляции в Москве на улицах остались только курьеры и дворники

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но даже гипермаркеты.

Покупатели пошли в магазины у дома

Как передает корреспондент "Интерфакса", утром в гипермаркете "Ашан", расположенном в торговом центре "Мега Теплый стан" практически не было людей. Парковка перед торговым центром опустела. Тем не менее, дефицита продуктов и туалетной бумаги на полках нет.

Москвичи предпочли остаться дома либо отправиться за покупками в небольшие магазины поблизости.

"С утра завоз был, так раскупили хлеб, лаваш узбекский разобрали, консервы берут и туалетной бумаги мы заказали больше у поставщика, разбирают", - сказала в беседе с "Интерфаксом" продавец магазина "Фреш Вкус" в Коммунарке неподалеку от городской больницы номер 40, куда госпитализируют заболевших коронавирусом.

Женщина носит маску и перчатки и утверждает, что регулярно меняет средства защиты.

Тем временем, на столичных рынках закрылись фудкорты. Работают лишь лотки по продаже продуктов питания.

В почете пиво и хамон

Торговцы отмечают резкий рост спроса на так называемую "санкционку": запрещенные в ответ на европейские санкции деликатесы из Европы, которые тем не менее можно встретить на столичных прилавках.

"Мы закупили побольше, понимаем, что будет спрос. Так люди приходят, берут почти целыми "ногами" самые дешевые окорока - хамон серрано и пармскую ветчину Крудо, сыры твердые берут хорошо, пармезан. Сегодня стали приходить (за покупками) по одному человеку сразу от двух-трех квартир", - сказал корреспонденту "Интерфакса" продавец одного из корнеров в "Экомаркете" в Коньково.

Стабильным спросом у москвичей пользуется и пиво.

Продавец корнера "Эль и Стаут" сообщил, что спрос на пиво с введением ограничений даже увеличился.

"Берут разное. Молодежь приходит, сразу много унести пытаются. Переживают, что ограничат продажу алкоголя. Берут в основном бутылочное впрок, разливное тоже берут, но тут, как и раньше", - сказал он.

На рынке немноголюдно, однако те покупатели, что отважились выйти из дома, несмотря на "всеобщую самоизоляцию" берут продукты впрок и стараются как можно быстрее покинуть рынок. Среди них немало людей в возрасте. Люди беседуют с журналистами неохотно, опасаясь, что об их вылазке станет известно участковому и придется платить штраф.

Дворники и курьеры без масок

Тем временем, столичные улицы опустели. В центре Москвы по ним передвигаются в основном дворники, курьеры.

Большинство дворников и курьеров, встреченных "Интерфаксом" не использует средства индивидуальной защиты.

"Толку от них (масок)! Да и не найти их. Семья там, дома, в Оше, жена, мама. А я остался работать. Боюсь конечно, но как заработать дома? Вот тут работаю, страшно, но что делать, заказов много", - сказал "Интерфаксу" курьер "Деливери клаб" Азиз, маску и перчатки он не носит.

Магазины без курьеров

Тем временем некоторые онлайн магазины продуктов в связи с ужесточением режима самоизоляции в Москве прекратили работу, так как не прибегают к услугам сетевых курьеров. Доставку осуществляют сами работники магазинов. В частности, о приостановке работы объявил в соцсетях онлайн-магазин продуктов с Велозаводского рынка "Точка".

Дороги столицы также несколько дней свободны от пробок. По ним в основном курсируют автомобили "Скорой помощи", резко увеличилось и число беспилотных автомобилей "Яндекса". За рулем в них замечены операторы без масок. Платные парковки в центре Москвы практически опустели.

На улицах пусто, стройки встали

В то же время полиции на улицах практически нет. Редких прохожих никто не останавливает ни в центре, ни на окраинах.

В Москве остановлены многие стройки. По словам охранников одного из жилых комплексов на северо-западе столицы "рабочих снимают со строительства и массово задействуют в возведении временной больницы для зараженных коронавирусом в Новой Москве".

В понедельник в Москве опустели не только улицы, но и парки. Людей практически нет в Лужниках и в Серебряном бору, где в выходные был аншлаг.

Во дворах сотрудники ГБУ "Жилищник" обматывают сигнальной лентой детские площадки. На дверях подъездов клеят объявления с просьбой не водить туда детей.

На лавочках жизнь, на заправках - очереди

Однако не все москвичи согласились с ужесточением мер самоизоляции. Возле пятиэтажек в столичном районе Фили-Давыдково на лавочках привычно отдыхают пенсионерки. В беседе с "Интерфаксом" они заявили, что вируса не боятся: "Это вам молодым беречься надо! Мы свое пожили. Ты вот почему не дома? Ходят и ходят, заразу только разносят".

Тем временем на заправках на выездах Москвы образовались очереди. Автовладельцы боятся перебоев с бензином и стараются не только заправить полный бак, но и по возможности увезти с собой пару полных канистр.

Тем не менее, персонал утверждает, что дефицита бензина нет. Бензовозы доставляют топливо в привычном режиме.

Цены на бензин также пока остаются на прежнем уровне.