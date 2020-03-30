В Петербурге ввели режим самоизоляции для всех граждан

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Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга ограничили до 5 апреля возможность покидать место проживания, следует из постановления, опубликованного на сайте Смольного в понедельник.

Как следует из постановления, до этого времени место проживания можно покидать лишь в случае обращения за экстренной медпомощью, поездки на работу, а также в места приобретения товаров и услуг; также разрешается выгуливать домашних животных на дистанции не более 100 метров от дома.

Разрешается также выносить мусор до ближайшей помойки. Постановлением предписывается соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров, за исключением перевозки пассажиров общественным транспортом или такси.

Что касается граждан старше 65 лет, то им соблюдать режим самоизоляции (в том числе и на дачах), согласно постановлению, придется по 14 апреля. Исключение в данном случае сделают для руководителей и сотрудников предприятий, "чье нахождение на службе является критически важным для функционирования структуры, также оно не распространяется на медицинских работников", говорится в документе.

Ранее режим домашней самоизоляции ввели для жителей Москвы. В столичном оперштабе по коронавирусу "Интерфаксу" разъяснили, что срок режима самоизоляции определяются указом президента России. В частности, дни с 30 марта по 3 апреля были объявлены нерабочими днями по всей стране, чтобы большинство россиян могли оставаться дома. Решение о дальнейших сроках самоизоляции будет приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации.