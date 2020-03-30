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Власти Петербурга напомнили о рекомендательном характере ограничений

Обязательность распространяется только на граждан старше 65 лет

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Постановление правительства Петербурга о соблюдении режима самоизоляции для всех жителей города является рекомендацией, а не обязанностью, разъясняют власти города.

Как подчеркивается в сообщении пресс-службы администрации губернатора, документ обязывает граждан в возрасте старше 65 лет, находящихся на территории Санкт-Петербурга, соблюдать режим самоизоляции по 14 апреля включительно и не покидать место проживания. Запрет не распространяется на тех работников предприятий, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, а также на работников здравоохранения.

В РоссииВ Петербурге ввели режим самоизоляции для всех гражданВ Петербурге ввели режим самоизоляции для всех гражданЧитать подробнее

В то же время остальным гражданам, находящимся на территории Санкт Петербурга, по 5 апреля рекомендовано оставаться дома, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, которая не приостановлена в соответствии с постановлением или связана с оказанием транспортных услуг и услуг доставки. Также разрешено посещение ближайшего магазина, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 м от дома и вынос мусора.

Санкт-Петербург

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