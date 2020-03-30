РФ в день покупки активов Роснефти в Венесуэле учредила компанию "Росзарубежнефть"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российская Федерация в лице Росимущества учредила компанию "Росзарубежнефть", следует из данных ЕГРЮЛ.

АО зарегистрировано в Москве 28 марта - в день, когда правительство РФ объявило о приобретении у "Роснефти" активов в Венесуэле на баланс неназванной госкомпании со 100%-м госучастием в обмен на 9,6% акций самой НК.

У "Росзарубежнефти" гигантский для новой компании уставный капитал - 322 млрд 752,01 млн рублей. Если предположить, что он оплачен акциями "Роснефти", и именно таким пакетом, которым государство расплатилось за венесуэльские активы НК, то в оценку была заложена стоимость 1 акции примерно в 317 рублей (цена закрытия торгов на "Московской бирже" в пятницу составила 302,8 руб., средневзвешенная за полгода до объявления о сделке - 379,6 руб.).

В "Роснефти" не ответили на запрос "Интерфакса".

Гендиректор новой компании - Николай Александрович Рыбчук. До сих пор упоминаний о нем в аналитической системе "СПАРК-Интерфакс" не было. Его полный тезка - член Совета ветеранов Анголы, был военным атташе и представителем ФСВТС России в этом африканском государстве.

НК "Роснефть" реализовывала совместно с венесуэльской PDVSA пять upstream-проектов: Petromonagas S.A. (доля "Роснефти" - 40%), Petroperija S.A. (40%), Boqueron S.A. (26,67%), Petromiranda S.A. (32%) и PetroVictoria S.A. (40%). Добыча нефти по проектам "Роснефти" в Венесуэле в 2018 году выросла на 7% и составила 8,63 млн тонн, из них доля компании составляет 2,7 млн тонн. Кроме того, "Роснефть" являлась оператором двух газовых месторождений на шельфе Венесуэлы - Патао и Мехильонес.

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA с января 2019 года находится под американскими санкциями. Минфин США 18 февраля 2020 года включил в санкционный список за торговлю венесуэльской нефтью структуру "Роснефти" - Rosneft Trading, а 12 марта еще одну - TNK Trading International. Между тем "Роснефть" неоднократно заявляла, что все операции по поставке венесуэльской нефти в пользу компании и ее структурных подразделений, а также встречные поставки бензина в Венесуэлу производятся в рамках заключенных до введения санкций предоплаченных договоров.

На начало 2019 года задолженность Венесуэлы перед компанией составляла $2,3 млрд, в третьем квартале PDVSA снизила долг перед НК до $800 млн.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" на 1 марта являлись государственное АО "Роснефтегаз" (50% плюс одна акция), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments - 18,93%, Glencore - 0,57%. "Роснефть" не комментирует вопрос, сократилась ли доля "Роснефтегаза" в компании по итогам сделки с правительством.